Jørgensen knalt Feyenoord verder in beker

Regerend bekerhouder Feyenoord keek wel al binnen tien minuten tegen een achterstand aan. Wie anders dan Nasser El Khayati opende in de zesde minuut de score. Even daarvoor had Jørgensen tot twee keer toe verzuimd de Rotterdammers op voorsprong te zetten. Eerst schoot de Deen op doelman Robert Zwinkels, daarna rolde zijn bal langs de paal.

Bekijk ook: Vier wijzigingen bij Feyenoord in beker

Nicolai Jorgensen stuit hier nog op ADO-doelman Robert Zwinkels, maar later knalde hij drie keer raak. Ⓒ Hollandse Hoogte

Toch was het Jørgensen die Feyenoord in de 17e minuut weer op gelijke hoogte bracht. Daar was wel een blunder voor nodig van Giovanni Troupée die de bal te zacht terugspeelde op zijn doelman. Op slag van rust kopte Eric Botteghin de 2-1 binnen uit een hoekschop. Voor rust kwam de ploeg van Giovanni van Bronckhorst nog goed weg toen een bal van Elson Hooi op de lat belandde.

Weer Jørgensen

Tien minuten in de tweede helft was het opnieuw Jørgensen die doel trof en met zijn tweede doelpunt van de avond de spanning uit de wedstrijd haalde. ADO leek het hoofd te buigen en kreeg nog twee goals om zijn oren. Weer was het Jørgensen die scoorde (4-1). Het was meteen zijn laatste actie. De Deense aanvaller kreeg een applauswissel en werd na de kant gehaald. In de slotfase werd het nog 5-1 voor de bekerhouder via Sam Larsson.

Gezien de nu al forse achterstand in de competitie op PSV en Ajax lijkt het bekertoernooi voor Feyenoord, net als vorig seizoen, de enige manier om nog een prijs te pakken.