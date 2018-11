Rafinha door het stof na omstreden Halloweenkostuum

Op het officiële Twitteraccount van Bayern stond woensdag een foto waarop een aantal spelers, onder wie Rafinha, zich verkleed hadden voor Halloween. Later bleek de Tweet weer verwijderd.

Rafinha kwam met excuses. „Halloween is een feest van angst met overdreven kostuums. Het was niet mijn bedoeling om iemand boos te maken door mijn kostuum of iemands gevoelens te kwetsen.”