Manchester City laat Fulham kansloos

De koploper van de Premier League, vorig seizoen winnaar van het minder aansprekende bekertoernooi, rekende af met Fulham: 2-0. Een overdaad aan kansen en doelpogingen leverden twee goals op. Beide keren was de negentienjarige Brahim Diaz de maker. Het waren zijn eerste doelpunten voor de hoofdmacht.

Coach Pep Guardiola stelde niet zijn sterkste ploeg op, al gaf hij wel Kevin De Bruyne, Leroy Sané, Vincent Kompany en Gabriel Jesus een basisplaats. De sterk gewijzigde ploeg overklaste Fulham, maar verzuimde de ploeg uit Londen een afstraffing te geven.

De Bruyne viel vlak voor tijd uit met ogenschijnlijk een blessure aan zijn linkerknie. De Belgische international verliet het veld met een pijnlijke grimas op zijn gezicht. De middenvelder was net hersteld van een blessure aan zijn andere knie, die hem twee maanden aan de kant had gehouden. Coach Guardiola wist na afloop niet of de blessure ernstig was.

Manchester City neemt het in de kwartfinales op tegen de winnaar van het duel tussen Leicester City en Southampton. Dat duel is door het overlijden van Leicester-clubeigenaar Vichai Srivaddhanaprabha verzet naar 27 november.