Leeuwinnen tegen Zuid-Afrika moeizaam naar kwartfinale WK

Oranje kan zich nu gaan opmaken voor een confrontatie met Spanje in Wellington. De discipelen van Jonker speelden eerder in Sky Stadium, op 28 juli tegen de VS (1-1). Het Nederlandse gezelschap vliegt later op de zondag al naar Windy Welly, de hoofdstad van Nieuw-Zeeland waar het altijd waait en waar Oranje de Iberische storm moet zien te doorstaan.

Het is de derde keer in de geschiedenis dat de Leeuwinnen de laatste acht van een mondiaal hebben bereikt. Daar slaagde Oranje op het WK van 2019 in tijdens de Olympische Spelen van Tokio (2021). Jill Roord en Lineth Beerensteyn tekenden voor de oranje-treffers, maar met een trits aan knappe safes was Daphne van Domselaar de beste Leeuwin.

Basisplaats Beerensteyn

Jonker had in zijn basisopstelling weer een plekje ingeruimd voor Lineth Beerensteyn, zijn eerste WK-spits die in het openingsduel met Portugal geblesseerd was geraakt aan haar rechterenkel. De razendsnelle aanvalster hervatte een dag voor de wedstrijd tegen Vietnam de groepstraining, maar de bondscoach vond een terugkeer in de wedstrijdselectie toen nog te vroeg.

Daarmee was zijn sterkst mogelijke opstelling in ere hersteld. Het eerste schot op doel was desalniettemin van Afrikaanse makelij en was afkomstig van Thembi Kgatlana, de razendsnelle spits van NWLS-club Racing Louisville, dat uitkomt op het hoogste niveau in Amerika. Het schot was een simpele prooi voor Van Domselaar.

Topscorer Roord

Maar net als in de groepswedstrijden van de ploeg van Andries Jonker was het Oranje dat de openingstreffer maakte. En zoals altijd had Lieke Martens daar een groot aandeel in. Eerst was het Esmee Brugts die Kaylin Swart met een prachtige ‘krul’ tot een knappe redding dwong. Uit de corner van Sherida Spitse die daarop volgde, kopte Martens hard naar de korte hoek. Lijnverdedigster Lebohang Ramalepe wist de 1-0 nog te voorkomen, maar Roord knikte de rebound vervolgens simpel binnen.

Daphne van Domselaar maakte een paar cruciale reddingen. Ⓒ Soccrates

Daarmee is Roord met haar vierde treffer de Japanse toernooitopscorer Miyazawa tot op één treffer genaderd. Daniëlle van de Donk was na een klein half uur dicht bij een tweede Nederlandse treffer, nadat ze behendig was weggedraaid bij Ramalepe. Haar vlammende schot werd gekeerd door Swart. Aan de andere kant leverde balverlies een kans op voor Kgatlana, die de handen opzocht van Van Domselaar.

Afgetroefd in felheid

Op slag van rust bewees Van Domselaar haar klasse door oog in oog met Kgatlana rustig te blijven, nadat Victoria Pelova een ziekenhuisbal had gegeven op Roord en lichtflits Kgatlana de diepte was ingestuurd. Oranje bleef zich op felheid aftroeven, waardoor de keeper van Aston Villa voor rust nog tweemaal handelend moest optreden. Jonker diende in de kleedkamer een hartig woordje te wisselen met zijn speelsters.

Dat was na rust te merken. Nederland speelde geconcentreerder, durfde te voetballen en stroopte bovendien de mouwen op. Dat leek in de 55e minuut de 2-0 van Martens op te leveren, maar in de aanvalsopzet had Pelova buitenspel gestaan. Niet veel later tekende van Domselaar voor haar beste redding, door een schot van Linda Motlhaho al duikend en met haar vingertoppen naast te werken. Het bleek een cruciale safe van de doelvrouwe die meer reddingen verrichtte dan in de complete groepsfase.

Blunder Swart

Oranje zou de voorsprong voor de 40.233 aanwezigen in de 68e minuut alsnog verdubbelen, maar daar was een afgrijselijke blunder van Swart voor nodig. Het schot van Beerensteyn leek een simpele prooi voor de Zuid-Afrikaanse goalie, maar die liet de bal zeer pijnlijk door haar handen glijden. De arme Swart probeerde zich te verstoppen achter haar handschoenen, maar dat lukte uiteraard niet.

Vervelend voor Nederland was wel dat Daniëlle van de Donk tegen haar tweede en ‘fatale’ gele kaart opliep, waardoor ze geschorst is voor Spanje. Tien minuten voor tijd liet Beerensteyn het net na een ragfijne pass van Brugts voor de tweede keer bollen, maar had in het vrijlopen een paar decimeters buitenspel gestaan.