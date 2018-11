De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst zegevierde dit keer in De Kuip met 5-1 en bereikte zo de derde ronde. Nicolai Jørgensen was met een hattrick de belangrijkste man bij Feyenoord, dat nog wel vroeg op achterstand was gekomen.

„Na de vroege tegentreffer zijn we niet in paniek geraakt. We zijn gewoon doorgegaan met voetballen en met zoeken naar goals. Die vielen twee keer voor rust en drie keer in de tweede helft. Een goede uitslag”, aldus Van Bronckhorst tegenover Fox Sports.

„We hadden in de openingsfase op voorsprong moeten komen, met twee heel grote kansen voor Nicolai Jørgensen. Maar in plaats daarvan kwamen we op achterstand. Dat moet je even verwerken.

„Er zaten goede aanvallen bij. Op sommige momenten ook niet, maar dat is inherent aan voetbal. We zitten weer in de koker, dat is het belangrijkste.”