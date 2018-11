Formule 1 kiest voor Zandvoort

Prins Bernhard van Oranje, eigenaar van het Zandvoortse circuit, bevestigt de actie van de Formule 1-top: „Als wij nu tekenen, dan heeft Nederland in 2020 weer een Grand Prix. Met Max Verstappen. Iedereen is er bij ons terdege van bewust dat dit een unieke kans is.”

Het Circuit van Zandvoort is goed uit alle onderzoeken gekomen die door de betrokken partijen zijn gedaan. De fee die Zandvoort voor de rechten van de Grote Prijs moet betalen is circa 20 miljoen euro. De totale kosten voor de organisatie worden tussen de 30 en 40 miljoen euro geschat.

Naast Zandvoort was ook het TT Circuit in Assen in de race om de Formule 1 naar Nederland te halen. Ook deze accommodatie kwam goed uit de rapportages, maar uiteindelijk zat het verschil in de historische waarde die Zandvoort voor de koningsklasse van de autosport heeft gehad.

