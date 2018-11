El Khayati kan het niet laten om mooi te scoren

Zijn pegel onderkant lat, waarmee El Khayati zijn ploeg op voorsprong zette in De Kuip, was weer een pareltje. „Ik heb gezegd dat ik óók lelijke goals moet toevoegen aan de mooie, want dan maak je er meer in een jaar. Maar tot nu toe zijn het inderdaad meestal mooie goals”, erkende El Khayati lachend. „Dit is een goal die ik vaak terug zal zien. Natuurlijk geniet je van zo’n mooie goal. Ik heb in ieder geval laten zien aardig tweebenig te zijn, ik schoot hem met links binnen. Maar uiteindelijk ben je niet blij na zo’n resultaat.”

El Khayati speelde tegen Feyenoord als zwervende spits, een nieuwe rol voor hem. „Het ging lekker. Ik moest er een beetje tussenin lopen, als valse spits spelen. Het is niet zo dat ik heel vaak aan de bal ben gekomen. Het was een beetje oneerlijk om dit te beoordelen tegen een Feyenoord, dat zestig, zeventig procent balbezit had. Misschien kunnen we dit ook een keer proberen tegen een meer gelijkwaardige tegenstander”, aldus de doelpuntenmachine van ADO Den Haag, die na rust gewisseld werd. „Ik had een beetje last van mijn hamstring. Het was niet heel erg, maar toch was het beter om er uit voorzorg uit te gaan in de tweede helft.”