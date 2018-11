Analyse: Financiële plaatje rondkrijgen hele klus

Jaap de Groot Ⓒ Telegraaf

Het is een unieke kans. Alleen is het nu de vraag in hoeverre de krachten worden gebundeld om de Formule 1 inderdaad al in 2020 naar Nederland te halen. Er moet tenslotte een kostenpost van tussen de 30 en 40 miljoen euro worden gedicht. Circuiteigenaar Bernhard van Oranje is met zijn medewerkers al druk doende om dat financiële plaatje rond te krijgen.