Bijzondere wending voetbalavontuur Usain Bolt

De club is er niet in geslaagd om het geld bijeen te krijgen om te voldoen aan de salariseisen van de snelle Jamaicaan. De club had Bolt wel een contract aangeboden, maar ook te kennen gegeven dat sponsors moesten bijspringen om aan de financiële eisen van de wereldrecordhouder op de 100 en 200 meter te kunnen voldoen. Vrijdag werd duidelijk dat het geld er niet komt en hebben de partijen besloten om uit elkaar te gaan.

,,Ondanks het feit dat wij niet tot een overeenkomst konden komen die de voetbalcarrière van Bolt vorm zou geven, zijn wij dankbaar om de sprintkampioen en de houder van het wereldrecord als speler van onze club te hebben gehad," zei eigenaar Mike Charlesworth in een verklaring.

Voetballend gezien durfde de club het wel aan met Bolt, die een kleine twee maanden heeft meegetraind bij de Mariners en onlangs zelfs twee keer scoorde in een oefenwedstrijd.