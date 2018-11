De Jongh dankt Contador

Het gebeurt nog regelmatig dat er flitsen van die horrordag door het hoofd schieten van de twee. De 44-jarige De Jongh kan zich alleen herinneren wat er voor en na zijn vermissing gebeurde. In de tussentijd werden verschillende hulptroepen ’gebombardeerd’ met telefoontjes van wielrenners, onder wie Alberto Contador die in Spanje een grootheid is.

Steven de Jongh (tweede links) wil dolgraag weer als ploegleider aan de slag. Helemaal rechts: Alberto Contador. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

„Ik was net bij kennis en lag te rillen van de kou in de helikopter die me naar het ziekenhuis bracht. Werd er aan me gevraagd: ’Ben je beroemd? Ik kon alleen maar uitkramen dat ik het koud had en vreselijke koppijn had. Maar die verpleegkundigen dachten natuurlijk dat ik wel beroemd moest zijn, omdat Contador zich ermee bemoeide”, zegt hij, terwijl er even een bescheiden glimlach op zijn gezicht verschijnt.

De Jong kwam er zonder breuken vanaf. De schaafwonden zijn bijna verleden tijd, maar nog steeds heeft hij last van gekneusde ribben.

