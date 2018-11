Spanning bij Achtereekte: ’Geen eendagsvlieg zijn’

De doktoren zoeken nog naar wat er precies loos is. „Ik heb kramp in mijn buik en zwabber een beetje op mijn benen. Halverwege trainingen kak ik wat in, maar gelukkig moet je je op het ijs klein maken, dat zorgt voor wat verlichting.”

Daarnaast eist Achtereekte van zichzelf dat ze dit jaar haar nieuwe status bevestigt. Ook dat zorgt voor druk. „Ik kan wel stoer zeggen dat het niets met me doet, maar ik heb nu echt een andere rol”, zo weet de 28-jarige schaatsster van Team Jumbo. „Ik startte eigenlijk nooit als favoriete en vond het lekker de underdog te zijn, maar dat kan ik nu wel vergeten.”

Al sinds de eerste trainingswedstrijden merkt ze wat haar zegetocht in Pyeongchang allemaal heeft veranderd. Ze voelt een nieuw soort spanning. Ondanks het bevrijdende goud lijkt de druk groter dan ooit. „Ik wil laten zien dat ik vaker de beste kan zijn. Ik wil geen eendagsvlieg zijn, ik wil een vaste waarde worden.”

Carlijn Achtereekte blikt vooruit op het World Cup-kwalificatietoernooi, de officiële opening van het schaatsseizoen in Thialf. Ⓒ ANP