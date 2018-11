Clasie trots op Feyenoord: ’Normaal raken we van slag’

Na de 3-0 nederlaag tegen Ajax bood ADO kans om de rug te rechten, wat Feyenoord met verve deed. „Als je wat mindere wedstrijden gespeeld hebt, staat er nog meer druk op”, reageerde Clasie bij FOX Sports. „Ik denk dat we goed begonnen, met twee goede kansen. Het is dan wel een grote domper dat zij de 1-0 maken.”

Toch ziet Clasie dat de ploeg zich goed ontwikkelt. „Waar we eerder dit seizoen van slag raakten van zo’n tegenvaller, gingen we nu gewoon door en hadden we de hele wedstrijd onder controle.”

Waar de eerste helft erg aansprak, was de tweede helft beduidend minder aantrekkelijk. „In de tweede helft zakten we met twee middenvelders terug, omdat in de eerste helft bleek dat we het niet konden belopen”, aldus Clasie. „Het was de bedoeling om met één middenvelder laag te gaan spelen, om zo ADO het drukzetten moeilijk te maken. Dat hebben we bij vlagen goed gedaan, maar op veel momenten was het tempo veel te laag. Dat is jammer.”