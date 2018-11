Reconstructie: horrordag Steven de Jongh

Bekijk ook: De Jongh dankt Contador

09.45 uur:

Steven de Jongh vertrekt vanuit zijn huis in Calonge voor een fietstraining.

10.00 uur:

Eerste op Strava geregistreerde stop om een document op te halen bij makelaar in Sant Antoni de Calonge

10.24 uur:

Tweede stop voor telefoongesprek met vriend en ex-collega-ploegleider, Ivan Basso.

10.31 uur:

Laatste wederzijdse appcontact die dag tussen Steven en vrouw Renée Meijer

11.30 uur:

Derde stop van Steven om een foto te maken van een kerkje. Daarna vervolg training in gebied La Ganga waar bekend van is dat het signaal van mobiele telefoons vaak wegvalt.

11.42 uur:

De rit die Strava aan het registreren is, stopt na volledig wegvallen signaal telefoon. Renée meldt rond die tijd via de app dat ze bij La Fabrica in Girona met haar zus Mirjam aan de koffie zit en ziet een bekende renner (David de la Cruz van Sky), maar kan niet op diens naam komen en stelt de vraag aan Steven via de app. Waar die altijd snel reageert, is er geen tegenbericht.

12.38 uur:

De zorgen nemen toe bij Renée als er nog steeds geen teken is van haar man die rond het middaguur thuis zou zijn. Verschillende appjes stuurt ze en telefoontjes pleegt ze naar Steven, maar geen reactie.

13.00 uur:

Renée en haar zus Mirjam stappen in de auto om de route te volgen die Steven vaker rijdt en dus bekend is. Achteraf blijkt dat ze hem op de heen- en ook de terugweg passeren, maar hem niet zien, omdat hij acht meter diep in een ravijn ligt.

13.30 uur:

Telefoontjes naar verschillende ziekenhuizen volgen, om te zien of haar man ergens is opgenomen.

14.00 uur:

De paniek is toegeslagen. Renée gaat met haar zus naar het politiebureau om de vermissing te melden.

14.30 uur:

Renée belt de moeder van Steven om haar op de hoogte te stellen van de vermissing van haar zoon. Via een Tweet hoopt ze mensen in de omgeving te bewegen te helpen haar man te zoeken.

17.30 uur:

De opluchting is groot als Steven wordt gevonden en met een helikopter wordt overgebracht naar het ziekenhuis.

