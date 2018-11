VIDEO: Rooney leidt deceptie DC United in

DC United kwam na twintig minuten nog wel op voorsprong via Frédéric Brillant, maar Federico Higuain trok de stand al snel weer gelijk. De broer van de Argentijnse topschutter Gonzalo Higuain (AC Milan) zette Columbus Crew aan het begin van de verlenging ook op voorsprong, maar Nick DeLeon bracht DC United in de 116e minuut weer langszij.

In de noodzakelijke strafschoppenserie miste Rooney als eerste, even later gevolgd door ploeggenoot Luciano Acosta. Omdat ook twee spelers van Columbus Crew faalden vanaf 11 meter, kreeg DeLeon de kans om DC United in de race te houden. Hij schoot echter hoog over.

Rooney verruilde in de zomer de Premier League, waarin hij voetbalde voor Everton, voor de Major League Soccer. Met twaalf doelpunten en zeven assists leidde hij DC United vanaf de laatste plaats in de competitie naar een plek in de play-offs. ,,Het is teleurstellend dat we daarin via strafschoppen verliezen, maar als team kunnen we enorm trots zijn op wat we in een paar maanden hebben bereikt'', zei de topschutter aller tijden van Engeland. ,,We willen hier volgend seizoen op voortbouwen.''

Twee andere Europese sterren van weleer in de MLS, Zlatan Ibrahimovic en Bastian Schweinsteiger, misten met respectievelijk LA Galaxy en Chicago Fire deelname aan de play-offs.