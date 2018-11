Opnieuw tegenvaller voor De Bruyne

De Belgische international blijkt in het midweekse duel met Fulham in de League Cup een blessure te hebben opgelopen aan de banden van zijn linkerknie. Hij is volgens de Engelse kampioen vijf tot zes weken uit de roulatie.

De Bruyne raakte geblesseerd na een botsing met de Nederlandse verdediger Timothy Fosu-Mensah. De 27-jarige middenvelder was net terug, nadat hij met een andere kwetsuur al bijna twee maanden langs de kant had gestaan. Daarbij was sprake van een beschadiging aan de rechterknie.

Volgens City is een operatie momenteel niet nodig.