Bayern München betaalt in coronatijd geen 120 miljoen euro voor Coutinho

Bayern München huurt Coutinho dit seizoen van de kampioen van Spanje. De club had de mogelijkheid om hem voor 120 miljoen euro definitief over te nemen. „Maar in deze tijd met corona is 120 miljoen euro voor een speler geen optie meer voor ons”, zegt Rummenigge.

Coutinho heeft dit seizoen nog niet echt kunnen overtuigen bij Bayern München. De 27-jarige Braziliaan staat op dit moment aan de kant met een enkelblessure.