Bertens ten huwelijk gevraagd

„Ik heb ’ja’ gezegd tegen de liefde van mijn leven”, maakte de Wateringse via een foto op Instagram bekend.

Bertens toont op de plaat trots haar trouwring, die gek genoeg om haar pink zit. „Hij is een beetje te klein, maar wat maakt het uit!”

De 31-jarige De Rijke is niet alleen de vriend van Bertens, maar is binnen haar team ook actief als fysiotherapeut, conditiecoach en sparringspartner.

Bertens, opgeklommen tot plek negen op de wereldranglijst, sloot vorig week een fantastisch jaar af. In Singapore verloor ze in de halve finale van de WTA Finals van de latere winnares Elina Svitolina.

Bertens begon 2018 als de nummer 31 van de wereld. Dankzij zeges (inclusief dubbeltoernooien) in Brisbane, Charleston, Seoul en Cincinnati is ze nu echter de vierde Nederlandse ooit die tot de beste tien tennissters ter wereld behoort.

Alleen Brenda Schultz, Betty Stöve en Kea Bouman gingen haar voor. Schultz was in 1996 de laatste Nederlandse in de top tien.