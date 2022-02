Gebroken vinger houdt doelman Pasveer weken aan kant bij Ajax

Pasveer raakte geblesseerd in de slotfase van de warming-up, maar speelde vervolgens nog de hele wedstrijd in Lissabon. „Het gebeurde bij de laatste bal van de warming-up”, vertelde Pasveer zaterdag op de website van Ajax. „Met dat soort schoten zetten de spelers en ik elkaar nog even op scherp. Die bal kwam niet goed op mijn vinger, dat gebeurt wel vaker. Dan is het een kwestie van tape erom en door. Pas na de wedstrijd en ’s avonds laat in het hotel nam de pijn toe en mijn vinger was ook een stuk dikker geworden. Ik baal er enorm van, want we zitten in een goede reeks en spelen veel wedstrijden achter elkaar die allemaal belangrijk zijn.”

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Pasveer is niet de enige speler van Ajax die geblesseerd is geraakt in Portugal. Jurriën Timber en derde doelman Jay Gorter ontbreken ook tegen Go Ahead Eagles. Noussair Mazraoui heeft ook klachten, maar zit wel op de bank. „We willen zo weinig als mogelijk risico met hem nemen”, zei Ten Hag.

André Onana is de doelman van Ajax in Deventer. „We zullen hem de komende weken nodig hebben”, besefte de trainer van Ajax.