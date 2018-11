Wiggins staat achter lof voor Armstrong

In zijn nieuwe boek Icons verhaalt Wiggins over 21 personen die hem tijdens zijn leven en loopbaan op de fiets hebben geïnspireerd. Het feit dat hij Armstrong in het boek heeft opgenomen staat volledig los van diens dopinggebruik, zo benadrukt Wiggins.

„Ik sta totaal niet achter wat Lance heeft gedaan, maar gekeken naar de insteek die ik heb gekozen, moest ik het wel over hem hebben in mijn boek. Niet iedereen hoeft het met me eens te zijn, maar ik kan niet veranderen over hoe ik over hem denk en volgens mij is hier ook niets mis mee.”

„Het levensverhaal van Lance is al oneindig vaak verteld, maar wat ik het meest interessante aspect vind, is zijn transformatie van klassieker-renner tot winnaar van een grote ronde”, aldus Wiggo, die zelf van tijdrijder tot ronde-renner transformeerde en in 2012 de Tour won. „Het het is al heel moeilijk om één keer de Tour te winnen, laat staan zeven keer, zoals Lance heeft gedaan.”

De Britse krant The Times concludeerde eerder dat Wiggins ’de wielerwereld heeft geschokt’ met zijn complimenten voor Armstrong. The Daily Mail verbaasde zich over het feit dat Wiggo ’een valsspeler bewierrookt’.