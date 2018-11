Ziyech uitgeroepen tot speler van de maand

Mede dankzij het goede spel van Ziyech wonnen de Amsterdammers van AZ, sc Heerenveen en Feyenoord. Marc Overmars, technisch directeur van Ajax, gaf voorafgaand aan Ajax - Go Ahead Eagles aan dat er geen Ajacieden vertrekken in januari. Daar sluit Ziyech zich volledig bij aan. „Ik vertrek sowieso niet in de winter”, reageerde Ziyech tegenover FOX Sports bij de in in ontvangst name van zijn prijs.

Michel Vlap Ⓒ Eredivisie CV / FOX Sports.

Michel Vlap is Talent van de Maand

Michel Vlap werd uitgeroepen tot Eredivisietalent van de Maand De 21-jarige middenvelder van SC Heerenveen is met vier doelpunten topscorer van de maand oktober. De geboren Fries wist één op de twee schoten op doel om te zetten in een doelpunt. Vlap is na Steven Bergwijn en Angeliño de eerste niet-PSV'er die de talentprijs in ontvangst neemt.

Ajax hofleverancier voor Elftal van de Maand

Met zes spelers is Ajax hofleverancier voor het Elftal van de Maand oktober. De elf namen: Onana (Ajax), Dumfries (PSV), De Ligt (Ajax), Van der Werff (Vitesse), Tagliafico (Ajax), Schöne (Ajax), Vlap (sc Heerenveen), Foor (Vitesse), Ziyech (Ajax), Lammers (sc Heerenveen) en Tadić (Ajax).

De verkiezing is op basis van statistieken. Aan de hand van zes hoofdcategorieën (aanval, verdediging, schieten, passen, balbezit en keepen), waarna er per positie een wegingsfactor wordt toegepast om zodoende tot een uniforme lijst te komen.