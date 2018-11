Van Gerwen: ’Dan steek je er echt bovenuit’

„Ik ben gefocust, vastberaden en vol vertrouwen. Ik kijk uit naar een succesvol weekeinde”, aldus Mighty Mike in een vooruitblik.

De Nederlander won in aanloop naar de finale in Oostenrijk één van de in totaal zes evenementen. Dat was in het Nieuw-Zeelandse Auckland.

„Het zou mooi zijn om dit weekeinde te winnen, aangezien alle zes de toernooien door een ander werden gewonnen. Als je in Wenen wint, steek je er echt bovenuit.”

De World Series of Darts bestaat uit zes evenementen. In Duitsland, de Verenigde Staten, China, Nieuw-Zeeland en het Australische Melbourne en Brisbane won telkens een andere darter.

Suljovic

Mensur Suljovic weet zich in Wenen verzekerd van de steun van duizenden landgenoten. De Oostenrijker wil niets liever dan zijn fans trakteren op een titel.

„Het is een van mijn grootste dromen om een toernooi in eigen land te winnen. Ik kan niet wachten. Tijdens het Europe Tour-toernooi in Graz was het Oostenrijkse publiek ook al zo geweldig.”

De totale prijzenpot in Wenen bedraagt bijna 290.000 euro. De winnaar gaat met ruim 55.000 euro naar huis. Van Gerwen treedt in de eerste ronde aan tegen de Duitser Maik Langendorf of de Australiër Damon Heta. Raymond van Barneveld treft Raymond Smith uit Australië of Engelsman Keegan Brown.

Eerste ronde (vrijdag)

Raymond Smith - Keegan Brown

Maik Langendorf - Damon Heta

Ian White - Kyle Anderson

Dave Chisnall - Dawson Murschell

Jamie Lewis - Dimitri Van den Bergh

Gerwyn Price - Royden Lam

Steve Beaton - Daryl Gurney

Ross Smith - James Wade

Tweede ronde (zaterdag)

Michael Smith - Ian White/Kyle Anderson

RAYMOND VAN BARNEVELD - Raymond Smith/Keegan Brown

- Raymond Smith/Keegan Brown Gary Anderson - Dave Chisnall/Dawson Murschell

Peter Wright - Gerwyn Price/Royden Lam

Simon Whitlock - Steve Beaton/Daryl Gurney

Rob Cross - Jamie Lewis/Dimitri Van den Bergh

Mensur Suljovic - Ross Smith/James Wade

MICHAEL VAN GERWEN - Maik Langendorf/Damon Heta