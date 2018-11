Kabinet zal plan Formule 1 goed bekijken

Minister Bruno Bruins (Sport) noemt het in ieder geval „fantastisch” als Max Verstappen de eerste Nederlandse Grand Prix-winnaar op eigen bodem zou worden.

Voor uitzonderlijke sportevenementen is elk jaar in totaal 10 miljoen euro subsidie beschikbaar, maximaal 2,5 miljoen per gebeurtenis. Het gaat hier om niet-jaarlijkse evenementen, zoals eindtoernooien of de start van de Tour de France.

Bijzonder grote gebeurtenissen, zoals een EK voetbal, kunnen een hogere bijdrage krijgen. Dat wordt apart bekeken. Ook voor een bijdrage aan de F1 is het aan de politiek om knopen door te hakken.

