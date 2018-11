Assen: ‘Officieel nog niets gehoord’

Bekijk ook: Formule 1 kiest voor Zandvoort

,,We hebben kennis genomen van de berichtgeving in De Telegraaf”, doelt Bos op de bevestiging van Zandvoorts circuiteigenaar Bernhard van Oranje, dat de keuze van Formula One Management op Zandvoort is gevallen.

,,Als de Formule 1 in de toekomst daadwerkelijk naar Zandvoort komt, zou dat geweldig zijn voor Nederland en zullen we de mensen in Zandvoort van harte feliciteren. Echter, officieel hebben wij van FOM en Liberty Media geen geluiden in die richting ontvangen.”

Assen leek lange tijd de beste papieren te hebben voor een terugkeer van een Formule 1-race in Nederland. Bos vervolgt: ,,Als de keuze inderdaad op Zandvoort zou vallen, kunnen we gerust concluderen dat de rijke racehistorie van Zandvoort op het gebied van Formule 1 kennelijk de doorslag heeft gegeven. Voorop staat dat het voor alle Max Verstappen-fans prachtig zou zijn zijn als Nederland op enig moment zowel de Formule 1 als de MotoGP in huis heeft.”

