Manchester United stelt onderzoek in naar ’gewapende’ fans

De man had twee speelgoedwapens bij zich. Deze nam hij niet mee naar het veld, maar werden later in zijn rugtas gevonden. Dat hij deze het stadion in heeft weten te smokkelen baart de club zorgen. „Omdat de veiligheid van de fans en medewerkers de absolute prioriteit is bij Manchester United heeft de club een onderzoekt gestart”, meldt een woordvoerder van United tegen de BBC. „Dit omvat een volledige herbeoordeling van de beveiligingsprotocollen. Hiervoor hebben wij contact opgenomen met deskundige consultants van buitenaf.”

„Het meebrengen van een plastic speelgoedpistool naar een stadion is compleet onbezonnen”, aldus United. „Gelukkig heeft deze actie niemand kwaad gedaan.”

De overtreder hield wel een mooie selfie over aan zijn actie Ⓒ REUTERS

Ook de UEFA doet onderzoek naar het voorval. Manchester United kan waarschijnlijk een geldboete tegemoet zien. De uitspraak is op 22 november.