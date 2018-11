’Real Madrid wil nieuwe trainer uit België halen’

Verschillende Spaanse media melden dat de Koninklijke informatie ingewonnen heeft bij zijn management. Eerder vertrok technisch directeur Chris Van Puyvelde al voor een avontuur in China en werd assistent-bondscoach Thierry Henry de nieuwe trainer van AS Monaco.

De oefenmeester wil niet reageren op de aanhoudende berichten „Ik ga niet reageren op geruchten”, aldus Martinez bij VTM.

Voormalig Real Madrid-president Ramón Calderón denkt dat Real Madrid afziet van Antonio Conte. De Italiaan leek de grootste kanshebber voor de vacature in de Spaanse hoofdstad, maar zou te gortig geweest zijn. „Conté wil voor drie jaar tekenen, vijf assistenten meenemen en zelf de vrije hand hebben in transfers. Dat past totaal niet in het beleid van Real”, zei Calderón tegenover de BBC. „Dat zal de voorzitter niet accepteren.”

Calderón trekt vervolgens de spelopvatting van Conte in twijfel. „Hij is als trainer vergelijkbaar met José Mourinho.” Mourinho was tussen 2010 en 2013 hoofdtrainer van Real. „Een coach met een defensieve stijl. Dat is niet wat men van Real Madrid verwacht.”

Ook FourFourTwo ziet dat Martinez kans maakt. „Zijn overeenkomst met het Belgische nationale elftal kan een struikelblok zijn”, schrijft het Britse voetbalblad. Martinez verlengde onlangs zijn contract tot 2020. „Maar je zou verwachten dat hij verleid wordt door de vooruitzichten van deze topbaan in zijn geboorteland. Hij is een van de favorieten voor de baan.”

Naast Martinez zou Real Madrid denken aan Guti, Santiago Solari, Mauricio Pochettino, Leonardo Jardim en Arsène Wenger. Hiervan zijn Guti (jeugd) en Solari (interimtrainer hoofdmacht) reeds werkzaam bij de club.