Tegenvaller voor F1-team Haas

Zijn renstal Haas had beroep aangetekend, maar de internationale autosportfederatie FIA wees dat af. „We zijn teleurgesteld, maar we moeten door en richten ons op de laatste twee wedstrijden van het seizoen”, zegt teambaas Günther Steiner. „We blijven op de baan vechten voor meer punten in ons beste seizoen tot nu toe in de Formule 1.”

Grosjean eindigde begin september op Monza als zesde. De Fransman werd enkele uren na de race echter gediskwalificeerd nadat de renstal Renault protest had aangetekend, omdat de Haas-bolide niet aan de regels zou hebben voldaan. De stewards constateerden dat de vloer van de auto van Grosjean inderdaad niet volgens de nieuwste eisen was samengesteld.

Renault en Haas strijden om de vierde plek in het WK voor constructeurs, achter de topteams Mercedes, Ferrari en Red Bull. De Franse renstal heeft momenteel 30 punten meer dan het Amerikaanse team.