Mitchelton-Scott langer door met Australische kampioen

De 24-jarige Edmondson, die dit jaar de nationale titel op de weg veroverde, rijdt sinds 2016 voor de Australische formatie. Hij hoopt zich de komende jaren te ontwikkelen tot een klassiekerspecialist.

Edmondson won in 2015 de Ronde van Vlaanderen voor beloften. Hij debuteerde vorig jaar in de Giro en reed dit seizoen de Vuelta. Edmondson boekte in het verleden al heel wat successen op de baan. Zo werd de Australiër wereldkampioen op de individuele achtervolging en bij de Olympische Spelen van Rio 2016 pakte hij zilver op de ploegachtervolging.