Kovac grijpt in bij Bayern

Volgens BILD hekelt de Kroatische trainer de lakse manier van opwarmen van enkele reservespelers. Hij verwijt hen een gebrek aan respect.

De Duitse krant noemt twee namen, die van Franck Ribéry en Jerôme Boateng. Beiden zouden tijdens de 3-1 zege op VfL Wolfsburg amper hun best hebben gedaan om zich klaar te stomen voor een invalbeurt. Allebei lagen ze vooral op de grond.

Kovac heeft daarom besloten dat alle spelers vanaf nu voor de wedstrijd moeten deelnemen aan de reguliere warming-up. Tot dusver bleven wissels voor de aftrap vaak in de kleedkamer.

Kovac is sowieso van plan om de discipline aan te halen bij Bayern. De gehele selectie dient voortaan tegelijkertijd de spelersbus te verlaten. Reservespelers bleven vaak langer zitten - soms wel tien minuten - om te bellen of Mario Kart op de Nintendo Switch te spelen, zo weet BILD.

Het is de vraag in hoeverre de spelers zich wat aantrekken van de maatregelen van Kovac. Volgens de krant vinden diverse voetballers dat de oefenmeester - niet alleen binnen de lijnen - een warrig beleid hanteert. Zo werd het gebruik van telefoons in de kleedkamer ondanks een verbod maandenlang gedoogd.

Bayern is in de Bundesliga naar plek twee gezakt, achter Borussia Dortmund. In de Champions League speelde het onlangs met 1-1 gelijk tegen Ajax. Op 12 december ontmoeten beide ploegen elkaar in de Johan Cruijff ArenA.