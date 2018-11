Liverpool met gehavend middenveld naar Arsenal

Liverpool moet het zaterdag in de Engelse topper tegen Arsenal stellen zonder de middenvelders Jordan Henderson en Naby Keïta. Trainer Klopp hoopte dat de twee op tijd hersteld zouden zijn voor het duel in Londen, maar Henderson en Keïta hebben nog te veel last van hun hamstringblessures. Bij afwezigheid van captain Henderson droeg Virgil van Dijk in de laatste wedstrijden de aanvoerdersband bij de 'Reds'.

Naby Keïta en Jordan Henderson Ⓒ REUTERS

Mohamed Salah kan wel spelen, al droeg de Egyptenaar deze week bescherming om zijn pijnlijke rechterpols. Liverpool heeft na tien competitieduels 26 punten, evenveel als koploper en titelverdediger Manchester City. Het opgeleefde Arsenal neemt de vierde plaats in met 22 punten. De ploeg van trainer Unai Emery moest vorige week bij Crystal Palace na zeven gewonnen wedstrijden op rij in de Premier League weer eens genoegen nemen met een gelijkspel (2-2).

