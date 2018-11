Korea's samen kandidaat voor Spelen 2032

Het voorstel daarvoor kwam in september vanuit Zuid-Korea en een paar weken later hebben de twee Korea's elkaar al gevonden. De sportministers Won Kil-u (noord) en Roh Tae-kang (zuid) schudden elkaar tijdens topoverleg in de Noord-Koreaanse stad Kaesong, vlakbij de grens met Zuid-Korea, de hand.

Ze spraken af het Internationaal Olympisch Comité (IOC) formeel te laten weten dat de buurlanden over veertien jaar samen de Spelen willen organiseren. In 2020 is het mondiale sportevenement in Tokio, daarna zijn Parijs (2024) en Los Angeles (2028) aan de beurt.

De tot voor kort gespannen relatie tussen Noord- en Zuid-Korea is door samenwerking op sportief gebied dit jaar flink verbeterd.