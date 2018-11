Mourinho: ’Wij mogen niet praten over de titel’

„Als je niet tot de bovenste vier behoort, zou je niet mee mogen praten over de titelrace”, tekent Daily Mail op uit de mond van de Portugees. „We moeten nu wel punten pakken om daar wel bij te gaan horen. Ik verwacht dat het gaat lukken en dat we halverwege december tot de top vier behoren.”

Mourinho is erg ontstemd over het speelschema van de Premier League. „We spelen nu twee keer achter elkaar uit. De wedstrijd tegen Manchester City staat gepland na het Champions League-duel tegen Juventus. Na de wedstrijd tegen Valencia staat Liverpool op het programma. In deze fase van de competitie spelen wij tegen de grootste kandidaten voor landstitel. Het wedstrijdschema is ons niet gunstig gestemd.”