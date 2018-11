Ten Hag: ’Situatie Sinkgraven kan carrièrebedreigend zijn’

„Hij heeft een hele gecompliceerde blessure gehad”, zei Ten Hag op de persconferentie voor het competitieduel met Willem II. „We moeten zorgvuldig zijn omdat het anders carrièrebedreigend kan zijn. Hij is op de weg terug, maar hij heeft ook wel eens een terugval. Het ziet er nu positief uit en we hopen dat hij op korte termijn kan instromen. We denken dat het verantwoord is.”

Vaclav Cerny is er ook weer bij. Ten Hag heeft zijn kwaliteiten goed in beeld. „Ik kende hem al van mijn tijd bij FC Utrecht, van beelden en van de wedstrijden in Jong Ajax. Hij is dribbelsterk, heeft diepte zonder bal en een goed schot. Dat zijn zeker kwaliteiten die we kunnen gebruiken.”

In het KNVB-bekerduel tegen Go Ahead Eagles trad Ajax aan met een sterk gewijzigde opstelling. „We proberen heel individueel te kijken naar belasting en vermoeidheid”, verklaarde Ten Hag. „Daarop gebaseerd geven we spelers rust. Daarom bleef Tadic na de interlands wat langer weg, deed Schöne een interland niet mee en gaven we Tagliafico en Ziyech rust tegen Go Ahead.”

Wöber

Ajax bereidt zich met een grotendeels fitte selectie voor op de ontmoeting met Willem II. Ten Hag weet alleen nog niet zeker of Maximilian Wöber op tijd fit is. De Oostenrijkse verdediger raakte eerder in de week licht geblesseerd. ,,Het is nog even afwachten'', aldus Ten Hag.

Neres

De laatste duels, die voor de beker tegen Go Ahead Eagles daargelaten, stond David Neres steeds buiten het elftal. ,,Natuurlijk verdient hij een plek in de basis'', zei Ten Hag over de Braziliaan. ,,Maar dat geldt voor meer spelers en ik mag er steeds maar elf opstellen. Het is echter heel normaal dat een topclub meer dan elf basisspelers heeft. Iedereen moet accepteren dat hij er weleens naast staat.''