Balkanlanden denken aan WK voetbal 2030

De vier Balkanlanden gaan onderzoeken of het mogelijk is de organisatie van het mondiale voetbaltoernooi op zich te nemen. Het initiatief hiertoe komt van de Griekse premier Alexis Tsipras.

,,Het is volgens ons de moeite waard om over dit voorstel te praten'', zei de Bulgaarse premier Bojko Borisov na overleg tussen de vier landen in Varna. ,,Zoals Bulgarije en Italië onlangs samen het WK volleybal organiseerden, kunnen we met Griekenland, Servië en Roemenië wellicht ook het WK voetbal van 2030 huisvesten.''

De Zuid-Amerikaanse landen Argentinië, Uruguay en Paraguay hebben zich al officieel kandidaat gesteld voor het WK van 2030. Het is dan 100 jaar na het eerste WK, in Uruguay. Marokko wil het na een paar mislukte pogingen opnieuw gaan proberen, mogelijk samen met Algerije en Tunesië. De Engelse bond onderzoekt de mogelijkheid om zich samen met Noord-Ierland, Schotland en Wales kandidaat te stellen. Ierland wil zich daar ook bij aansluiten.