PSV heeft Bergwijn terug tegen Vitesse

Trainer Mark van Bommel van de koploper zei in een vooruitblik op de ontmoeting in Eindhoven dat de aanvaller voldoende hersteld is van de blessure die hem drie wedstrijden langs de kant hield. ,,Hij is fit en kan spelen'', aldus de oud-international.

Van Bommel noemde Vitesse een moeilijk te bespelen tegenstander. ,,Ze spelen anders dan de meeste teams uit de eredivisie. Zowel verdedigend als aanvallend zit er veel variatie in. Dat gaan we op onze manier bespelen. We hebben ons er goed op voorbereid.''

In de competitie heeft PSV na tien duels het maximale aantal van dertig punten. De afgelopen week echter werd in het bekertoernooi verloren van RKC. ,,Ik heb de verantwoordelijkheid genomen met wat andere jongens te spelen. In de veronderstelling dat dat zou kunnen. Het bleek niet zo te zijn. Ik wil niet zeggen dat ik er spijt van heb, dat is niet het juiste woord. Want ik had er goed over nagedacht. Verliezen kan, maar het gaat om de manier waarop. En daar heb ik moeite mee.''

