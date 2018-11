Tennisser Tsitsipas weer naar Rotterdam

Toernooidirecteur Richard Krajicek heeft de nummer 16 van de wereld vastgelegd voor het ABN AMRO World Tennis Tournament in februari in Ahoy. ,,Zijn ontwikkeling dit jaar is indrukwekkend'', aldus Krajicek. ,,Bovendien is zijn speelstijl een genot om naar te kijken. Met spectaculaire duiken en aanvallend spel weet hij het publiek vaak achter zich te krijgen.''

Tsitsipas debuteerde in 2017 met een wildcard in Ahoy. De Griek verloor toen in de eerste ronde van Jo-Wilfried Tsonga. Dit jaar strandde hij in de kwalificaties. De twintigjarige Griek haalde daarna de finales van de ATP-toernooien in Barcelona en Toronto, waarin hij steeds verloor van Rafael Nadal. Afgelopen maand veroverde Tsitsipas in Stockholm dan toch zijn eerste ATP-titel. De Griek is komende week de favoriet bij de Next Gen Finals in Milaan, voor de acht grootste talenten van dit seizoen.

,,Als hij in dit tempo doorontwikkelt, gaat hij volgend jaar de top 10 al halen'', aldus Krajicek, die eerder al Marin Cilic, Kei Nishikori, Grigor Dimitrov, Nick Kyrgios en Hyeon Chung vastlegde.