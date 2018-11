Weer WK-goud voor turner Dalalojan

De wereldkampioen allround pakte op de eerste dag van de toestelfinales het goud op het onderdeel vloer. Als laatste in actie gekomen hield hij de Japanner Kenzo Shirai van zijn vierde wereldtitel op vloer af. Dalalojan had een score van 14,900. Shirai kwam tot 14,866. Het brons ging naar de Filipijn Carlos Edriel Yulo: 14,600.

Dalalojan had in de kwalificaties dezelfde score als Shirai toen beiden op 14,833 uitkwamen maar de Rus als eerste werd geklasseerd vanwege een hogere waardering voor de uitvoering, de E-score. Woensdag won hij al de allroundfinale, ook toen moesten tiebreakregels de beslissing brengen. Die vielen uit in het voordeel van de Rus ten koste van de titelverdediger Xiao Ruoteng uit China.

Xiao pakte twee dagen later dan maar het goud op paard/voltige. Hij versloeg regerend olympisch en tweevoudig wereldkampioen Max Whitlock. De Brit, kwam als laatste in actie en kreeg precies dezelfde score als de Chinees: 15,166. Ook nu moest de E-score de doorslag geven, Xiao had een hogere waardering voor zijn uitvoering. Het brons was voor Lee Chih Kai uit Taiwan: 14,966.