Turnster Biles pakt 13e wereldtitel

Ze kwam na twee sprongen uit op een gemiddelde van 15,366. Geen van de concurrentes kwam ook maar in de buurt van de viervoudig olympische kampioene, die haar verzameling wereldtitels uitbreidde naar dertien. Het was haar derde goud in de hoofdstad van Qatar na de winst met het team in de landenfinale en haar succes, ondanks een misser onder meer op sprong, in de allroundfinale.

Het zilver ging naar de Canadese Shallon Olsen (14,516), de Mexicaanse Alexa Moreno (14,508) pakte het brons.

Biles kwalificeerde zich op alle vier de toestellen voor de finales. Driemaal deed ze dat met de hoogste score in de kwalificaties. Alleen op brug moest ze de Belgische Nina Derwael voor zich laten. Die finale is later op vrijdag in een voor het eerst volgestroomde Aspire Dome.