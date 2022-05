F1-topteams willen verhoging van budgetplafond

Het budgetplafond ligt dit seizoen op 140 miljoen dollar. Onder meer de salarissen van coureurs en de salarissen van het top-3 personeel vallen daar niet onder. Op dit moment tenminste, want ook daarover zijn gesprekken gaande. Ferrari-teambaas Mattia Binotto bevestigde zaterdag dat er gesproken wordt over een salarisplafond voor coureurs, zoals De Telegraaf meldde.

„Er zijn discussies gaande, maar je hebt natuurlijk te maken met lopende contracten. Dit soort gesprekken kosten tijd”, aldus Binotto. Red Bull Racing en het ’kamp-Max Verstapen’ lieten net als de Formule 1-leiding al weten tegen zo’n salarisplafond te zijn. Enkele andere teambazen zien dat wel zitten.

Schrijf je in voor de Formule 1 nieuwsbrief en mis niets van al het nieuws rond Max Verstappen.

Budgetplafond

Topteams Red Bull, Ferrari en Mercedes zijn eensgezind wat betreft het budgetplafond, dat volgens hen dit jaar omhoog moet. Vorige maand stemden Alfa Romeo, Alpine, Haas en Williams evenwel tegen zo’n verhoging. Alfa Romeo en Alpine erkenden zaterdag in Monaco dat ze dat standpunt nog steeds innemen.

„Alle topteams gaan dat bedrag van 140 miljoen zeker overstijgen”, verwacht Red Bull-teambaas Christian Horner. „Het budgetplafond is er gekomen om te voorkomen dat de topteams ongelimiteerd konden spenderen, maar niemand zag deze inflatie aankomen. De kosten rijzen de pan uit. Dit is overmacht en er moet een oplossing komen met gezond verstand. We hopen snel duidelijkheid te krijgen van de FIA. Formule 1 moet geen boekhoudkampioenschap worden. Het kost enorm veel geld om de auto’s te bouwen.”

Net als Mercedes is ook Ferrari het eens met Red Bull. „Voor ons wordt het onmogelijk om onder dat bedrag te blijven”, stelt Binotto. „Het is belangrijk dat er een plafond is, maar als veel teams het sowieso gaan breken, is het weinig waard.”