Kalou laat afscheidsontbijt bij Hertha schieten

De 34-jarige Ivoriaan was uitgenodigd voor een afscheidsontbijt in Berlijn. Kalou zag het echter niet zitten om te komen. Hij wil op een later moment afscheid nemen.

De oud-speler van Feyenoord werd begin mei door de club geschorst, nadat hij een video online had gezet waaruit bleek dat hij zich niet bepaald hield aan de afgesproken corona-richtlijnen. Het was in de periode waarin in Duitsland nog werd gediscussieerd over mogelijke hervatting van de Bundesliga.

Vijf wedstrijden

De competitie is inmiddels uitgespeeld. De inbreng van Kalou bleef dit seizoen beperkt tot vijf wedstrijden, waarvan slechts één als basiskracht. De Ivoriaan wilde in de winter al vertrekken uit Berlijn, maar kon toen geen nieuwe club vinden. Zijn contract loopt nu af.

Kalou was in de voorgaande vijf seizoenen wel een belangrijke kracht bij Hertha. „Ik heb hier een fantastische tijd gehad. Het spijt me voor wat er op het einde is gebeurd”, zei de Ivoriaan. „Dit einde weerspiegelt niet mijn tijd bij Hertha.” Ook Per Skjelbred, Thomas Kraft, Alexander Esswein, Marius Wolf en Marko Grujic vertrekken. Het afscheid van die spelers werd live uitgezonden op de site van Hertha, de club van onder anderen Javairo Dilrosun en de broers Karim en Omar Rekik.