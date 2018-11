Van Bronckhorst gelooft nog in landstitel

De Rotterdammers hebben na tien wedstrijden al een achterstand van tien punten op koploper PSV. ,,Het geloof is er nu nog steeds, al beseffen we dat we een mindere start hebben gehad", zei de trainer vrijdag bij de persconferentie.

Van Bronckhorst put vertrouwen uit de 5-1 overwinning in de beker tegen ADO Den Haag. ,,Het veldspel was goed en we speelden als team in onze kracht. Ik verwacht tegen VVV eenzelfde wedstrijd."

De trainer won met Feyenoord het landskampioenschap in 2017. De bijbehorende schaal is één van de vijf gewonnen prijzen (ook twee bekers en twee Johan Cruijff-schalen) in vier jaar tijd. De kloof met PSV en Ajax is op het moment echter heel groot. ,,De achterstand is een feit, dat weten wij ook. Het enige dat wij kunnen doen is winnen en afwachten wat de concurrentie doet."

De wedstrijd in De Kuip tegen VVV-Venlo begint zondag om 16.45 uur.