Verhoeven voorlopig niet in de ring

De wereldkampioen zwaargewicht van profbond Glory stort zich op een filmcarrière. ,,Ik heb het eerder gezegd, maar nu het eindelijk zover is, wil ik sporten en filmen niet meer combineren. Ik ga voorlopig echt voor alleen film", zei hij vrijdag tegenover Omroep Brabant.

,,Hoe het allemaal verloopt is nog even afwachten", vervolgde Verhoeven. ,,Maar als ik iets doe, dan doe ik het goed. We hebben het hier over een project van jaren, dat heeft tijd nodig. Langzaamaan verander ik van actieve sporter naar filmster. En dat voelt goed."

Verhoeven prolongeerde vorige maand opnieuw de wereldtitel. Hij versloeg zijn Braziliaanse uitdager Guto Inocente in de Johan Cruijff ArenA op punten. De Brabander maakte donderdag al bekend dat hij volgend jaar te zien is als hoofdrolspeler in de Engelstalige actiefilm Black Lotus.