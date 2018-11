Verbij begint seizoen met zege op 500 meter

De sprinter van Reggeborgh schreef bij het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker in Thialf de 500 meter op zijn naam. Hij eindigde in een tijd van 35,03 seconde. Zijn tegenstander Jan Smeekens eindigde als tweede in 35,04. Kjeld Nuis reed de derde tijd (35,19).

De gebroeders Michel en Ronald Mulder reden tegen elkaar in een spannende laatste rit. De tweeling eindigde gelijk in een tijd van 35,22. Daarmee belandde het duo eveneens in de top-vijf.

De eerste vijf van de race in Heerenveen plaatsten zich voor de eerste drie wereldbekers later dit kalenderjaar.

Grootste verliezer was opnieuw Dai Dai Ntab. De regerende Nederlandse kampioen op de 500 meter moest genoegen nemen met de zesde plaats (35,28). Hij maakte eerst een valse start waarna hij bij de tweede poging geen risico meer durfde te nemen. Daardoor was zijn opening minder snel dan anders. Ntab was vorig jaar ook al de schlemiel op de 500 meter toen hij tijdens het olympisch kwalificatietoernooi twee keer vals van start ging. Daardoor kon de sprinter van Reggeborgh niet voor een medaille gaan bij de Winterspelen in Zuid-Korea.

Ploeggenoot Verbij kwam op de 500 meter bij Pyeongchang 2018 niet verder dan de negende plek. Door een vervelende liesblessure kon hij bij de Winterspelen niet voluit gaan. Dit seizoen wil de 24-jarige schaatser weer topfit voor al zijn kansen gaan.

,,Een mooi begin, maar als ik naar de tijden kijk, word ik wel een beetje bedroefd'', liet Verbij weten. ,,Bij de training reden we best wel rap en daardoor hield ik rekening met alleen maar tijden in de 34 seconden. Dat zat er echter voor niemand in. Het is moeilijk om te zeggen waar dat aan ligt, maar misschien is toch het ijs hier nog niet helemaal goed.''

In de aanloop naar dit seizoen klaagden enkele topschaatsers meer dan eens over de kwaliteit van de Friese schaatspiste.