Football Leaks brengt FIFA-baas in het nauw

Sinds 2009 bestaan er Financial Fairplay-regels die moeten voorkomen dat superrijke eigenaren hun club volpompen met geld. Infantino was het brein achter die regels toen hij nog bij de UEFA werkte als secretaris-generaal.

Bij overtreden van de de regels kunnen ploegen worden uitgesloten van Europese toernooien. Bij PSG en City, die alle twee steenrijke eigenaren uit het Midden-Oosten hebben, kwam het nooit zover. Mede dankzij Infantino die in het geheim gesprekken voerde met de leiding van beide clubs. De huidige FIFA-baas zou daarbij vertrouwelijke details uit de financiële onderzoeken hebben verteld.

In 2016 werd Infantino aangesteld als voorzitter van de wereldvoetbalbond FIFA. Bij zijn aantreden zei hij dat hij een einde wilde maken aan de financiële ongelijkheid tussen de voetbalclubs. De Zwitserse-Italiaan, die de vertrokken Sepp Blatter opvolgde na het grote corruptieschandaal bij de FIFA, presenteerde zich als de man die eerlijkheid en transparantie nastreeft en de wereldvoetbalbond naar betere tijden zou leiden.

In duizenden documenten en correspondentie blijkt het tegendeel. Infantino, een van de grondleggers van eerlijke regels op financieel gebied in 2013, zorgde ervoor dat topclubs niet werden uitgesloten van de Champions League. Dat is een van de straffen die zou volgen bij overtredingen van het FFP.

Infantino zou in het geheim ontmoetingen hebben met de Qatarese bazen van PSG en de eigenaren van City, afkomstig uit de Verenigde Arabische Emiraten. De FIFA-voorzitter gaf de twee clubs inzicht in hun dossiers en stelde schikkingen voor om de zaak te laten verdwijnen.