’Europese supercompetitie weer stap dichterbij’

Zestien grote clubs zouden aan een Super League werken die de Champions League in huidige vorm laat verdwijnen. Het klokkenluidersplatform Football Leaks heeft deze informatie gedeeld met internationale media waarmee het samenwerkt.

2021

De Super League zou in 2021 van start moeten gaan. Deelnemers zouden zelfs overwegen uit de nationale competitie te stappen. Ajax, PSV en Feyenoord horen niet bij de eliteploegen. Het betreft Bayern München, Real Madrid, FC Barcelona, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Manchester City, FC Liverpool, Paris Saint-Germain, Juventus, AC Milan, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Olympique Marseille, Internazionale en AS Roma.

De geruchten over een nieuwe Super League zijn niet nieuw. Veel grote clubs zijn ontevreden over de verdeling van de inkomsten in de Champions League. Ook vinden zij het maar niets dat er in de eerste ronde van de huidige koningsklasse van het clubvoetbal nog middelmatige ploegen actief zijn. Ze denken meer geld te verdienen met een exclusieve competitie. Volgens Football Leaks heeft een adviesbureau vorige maand met Real Madrid over de Super League gesproken. De zestien deelnemers zouden binnenkort worden uitgenodigd om een intentieverklaring te ondertekenen.

Slecht nieuws Nederlandse clubs

Voor Nederlandse clubs zou de invoering van de Super League een slechte zaak zijn. Zij zullen financieel en sportief verder achterop raken, zolang ze niet mogen deelnemen. Sponsoren en televisiemaatschappijen trekken vooral de beurs voor de echte topploegen. Barcelona - Manchester City brengt beduidend meer op dan pakweg PSV - Anderlecht.

Het is onbekend of clubs ook kunnen degraderen uit de nieuwe Super League. De zestien topclubs zouden ook voor een gesloten competitie kunnen kiezen, met een 'salary cap' en evenwichtige inkomsten zoals dat in de Verenigde Staten bij verschillende sporten gebruikelijk is.