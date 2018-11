Roest pakt Kramer nu al recordtijd af

De oude toptijd in de Friese schaatstempel stond op naam van Sven Kramer, die in 2015 op 6.09,65 finishte.

Kramer, tegenstander van Roest in de laatste rit, deed het relatief rustig aan. De drievoudig olympisch kampioen op de 5000 meter belandde met een tijd van 6.17,09 op de derde plek. Jorrit Bergsma reed de tweede tijd (6.15,31).

Douwe de Vries (6.17,90) en Marcel Bosker (6.18,88) eindigden eveneens in de top vijf, goed voor een startbewijs op de 5000 meter voor de komende wereldbekers.

Roest imponeerde bijna drie weken geleden in Inzell ook al op de 5000 meter, Hij reed toen op de Duitse piste eveneens een persoonlijke recordtijd (6.13,00). In een perfecte race haalde de pas 22-jarige schaatser in Thialf nog eens ruim 4 seconden van zijn toptijd af, terwijl het seizoen amper begonnen is.

Sven Kramer doet het rustig aan. Ⓒ Timsimaging

„Dit was een heel mooie rit”, genoot Roest na. „Het hielp voor mij ook wel mee dat het goed ijs was, was mij althans. Het is prachtig dat ik Sven hier heb verslagen op de 5000 meter, maar dat zegt natuurlijk niks over de volgende race op deze afstand. Ik heb hem nog lang niet afgeschreven.”

De immer bescheiden Roest erkende, na enig aandringen in de mixed-zone, dat hij best wel een „bijzondere” prestatie in Thialf had geleverd. „Er zijn veel EK’s en WK’s hier gereden. Dat ik nu de snelste tijd op de 5000 meter op mijn naam heb, is toch wel speciaal. Ik was niet op het baanrecord weggegaan. Ik was op mijn tijd in Inzell van 6.13 vertrokken. Maar de rondetijden kwamen zo makkelijk. Ik zat al heel snel onder dat schema en toen was het alles-of-niets. Kwestie van doorbeuken.”

Bergsma gaat in principe niet naar de eerste twee wereldbekers in Japan. De prille vader mag van coach Jillert Anema in eigen land blijven bij zijn gezin. Bergsma zal dan in het marathoncircuit zijn wedstrijdconditie op peil houden.