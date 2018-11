Fenerbahçe met Koeman gelijk tegen Galatasaray

De kwakkelende Turkse club leek in dé derby van Istanbul kansloos tegen Galatasaray, maar toonde veerkracht. Het elftal van imterim-trainer, Erwin Koeman en zijn assistent Chris van der Weerden, knokte zich terug van een 2-0 achterstand: 2-2.

Ryan Donk heeft de score geopend. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ryan Donk deelde de eerste tik uit namens Galatasatay. De Nederlandse verdediger opende na ruim een half uur voetbal de score voor Galatasaray. In de 49e minuut maakte Martin Linnes de tweede treffer van de thuisploeg.

Mathieu Valbuena bracht de hoop terug bij de ploeg van Erwin Koeman. De Fransman benutte in de 66e minuut een strafschop. Jailson bracht Fenerbahçe vijf minuten later langszij.

Fenerbahçe staat er slecht voor

Door het gelijkspel moet Galatasaray koploper Istanbul Basaksehir nog altijd laten voorgaan. Fenerbahçe komt voorlopig niet verder dan de vijftiende plek. Van de drie ploegen onder Fenerbahçe heeft alleen nummer laatst Erzurum BB evenveel verliespunten als de kwakkelende grootmacht.

In het stadion van de landskampioen had Koeman een heel andere ploeg samengesteld dan in de tijd van Cocu. Aanvallender ingesteld en met de kleine Franse middenvelder Valbuena in het veld. Cocu maakte nauwelijks gebruik van Valbuena en vond hem niet fit.