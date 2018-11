Eindelijk weer zege FC Groningen

De ploeg van trainer Danny Buijs zegevierde vrijdagavond op bezoek bij Excelsior: 2-4. Door die overwinning is Groningen voorlopig nummer laatst af. Al kan NAC Breda bij een overwinning op Heracles Almelo de laatste plek weer overdragen.

Groningen had tot vrijdagavond nog maar vier punten vergaard in de Eredivisie. De noorderlingen liep in het tweede deel van de eerste helft weg bij de thuisploeg. Mimoun Mahi en Ritsu Doan bezorgden de bezoekers een comfortabele voorsprong.

FC Groningen scoort vier keer in Rotterdam. Ⓒ Hollandse Hoogte

Groningen zat op dat moment in een zetel, maar tien minuten voor rust bracht Ryan Koolwijk de spanning terug. De Rotterdamse middenvelder scoorde met een schitterende halve omhaal.

De 1-3 van Groningen mocht er in de tweede helft ook zijn. Mateo Cassierra, door Groningen gehuurd van Ajax, is nog niet bezig aan een heel flitsend seizoen, maar in Rotterdam scoorde hij prachtig. Cassierra vond met een lepe inzet de bovenhoek.

Maar ook deze keer slaagde Groningen er niet lang in om de marge van twee doelpunten vol te houden. Luigi Bruins bracht de spanning na een uurtje terug. Bruins benutte een penalty, nadat Deyovaisio Zeefuik Excelsior-invaller Mounir El Hamdaoui onderuit had gelopen.

Een kwartier voor tijd kwam Groningen wéér met twee doelpunten voor. Invaller Jannik Pohl maakte de vierde Groningen-goal, en de tiende treffer van het seizoen voor de gasten. De ploeg van Buijs boekte de eerste competitiezege sinds 25 augustus.