Ernest Faber grapt: ’PSV-staf in de gaten houden met carnaval’

„Ik denk dat ik vooral de staf in de gaten moet houden”, aldus Faber. „De spelers zijn professioneel genoeg om te beseffen dat er een periode aankomt met een aantal mooie wedstrijden.”

PSV een pittig programma in de komende weken. Na Vitesse wachten duels met Feyenoord en FC Groningen.

Vol vertrouwen

Met twee overwinningen op rij op zak en een vrijwel volledige selectie reist PSV zondag vol vertrouwen naar Arnhem. Faber hoopt dat zijn ploeg daar laat zien dat het aantikken van de ondergrens verleden tijd is. „De laatste weken ziet het er goed uit. We hebben vorige week tegen ADO Den Haag laten zien dat we gegroeid zijn”, vertelde Faber. „We winnen nu een aantal keer en daarbij maak je stapjes, door die winst binnen te halen. We komen van ver, maar moeten niet vergeten hoe we dat bereikt hebben. Die modus moet je steeds weer aanzetten.”

Na een reeks belabberde resultaten versloeg PSV twee weken geleden Willem II met 3-0. Tegen ADO werd het eveneens 3-0, maar had de score gezien de vele kansen hoger moeten uitvallen. Faber: „Iedereen was voorafgaand aan de wedstrijd tegen ADO sceptisch. We zouden het moeilijk krijgen. We hebben goed gespeeld, nu moeten we nog effectiever worden in het benutten van de kansen. We hebben in ieder geval ook twee keer de ’nul’ gehouden. Het zou mooi zijn als we dat zondag kunnen bevestigen.” Op de training ontbrak deze week bij PSV alleen de langdurig geblesseerde aanvaller Donyell Malen.

De titel is uit zicht, zo weet Faber al langer, maar PSV klom bijvoorbeeld alweer over Willem II heen op de ranglijst. „De voorsprong die we hebben willen we graag uitbreiden. Wat er allemaal boven ons op de ranglijst gebeurt, is niet zozeer aan ons. We moeten vooral zelf winnen. Tweede of derde worden, dat ligt vooral aan onszelf. We hebben nu twee keer gewonnen en dan merk je dat iedereen weer wat vrolijker en meer uitgelaten is. Ook rond de club is het rustiger. Ik heb meegemaakt dat het hier bomvol zat tijdens de persconferentie.” PSV versloeg in de eerste helft van de competitie Vitesse met liefst 5-0. Malen maakte toen alle doelpunten.

De kortste weg naar Europees voetbal, is er één waarbij PSV niet naar andere ploegen hoeft te kijken volgens Faber. „Dus is de kortste weg om elke wedstrijd te winnen. Zorgen dat we uit de situatie komen waarin we zijn terechtgekomen. Winnen, waardoor je de druk bij jezelf weghoudt en deze bij de concurrentie oplegt.”