Djokovic in vorm naar halve finale Parijs

In de kwartfinale versloeg hij de Kroaat Marin Cilic: 4-6 6-2 6-3. Djokovic heeft nu 21 keer op rij gewonnen.

Tegen de als vijfde geplaatste Kroaat wist de Serviër, die maandag de nieuwe nummer één van de wereld is, al vijftien keer te winnen. Toch was het Cilic die de eerste set won. Na dertig gewonnen sets op rij moest Djokovic dus een verlies incasseren. Toch bracht het de 31-jarige Serviër niet van de wijs. 'Djoko' vond zijn ritme en sloeg zich alsnog naar de laatste vier.

Federer

Djokovic speelt in de halve finale mogelijk tegen Roger Federer. De Zwitserse nummer drie van de wereld speelt vrijdagavond nog tegen de Japanner Kei Nishikori om een plek bij de laatste vier.

Titelverdediger Jack Sock is er niet meer bij in de halve finale. De Amerikaan verloor in drie sets van de Oostenrijker Dominic Thiem (6-4 4-6 4-6). Sock kende een uitstekend 2017 maar is dit tennisjaar ver teruggevallen. Door de uitschakeling verliest de 26-jarige Amerikaan zoveel punten dat hij op de wereldranglijst terugvalt van de 23e plek naar plaats 105.

Karen Chatsjanov klopt Alexander Zverev. Ⓒ EPA

De Duitser Alexander Zverev, als vierde geplaatst, liet zich verrassen door de Rus Karen Chatsjanov. De nummer achttien van de wereld was opvallend snel klaar met Zverev, die de nummer vijf van de wereld is: 6-1 6-2.