PSG verbreekt stokoud record met 12e zege

PSG vestigde een nieuw record. Nog nooit won een club de eerste twaalf competitieduels in de hoogste divisie van Frankrijk, Spanje, Engeland, Italië en Duitsland. Tottenham Hotspur sloot in het seizoen 1960/61 wel de eerste elf duels in de Premier League met winst af.

Kylian Mbappé was weer de grote man bij PSG. DE aanvaller opende in de zeventigste minuut score en bereidde veertien minuten later ook het tweede doelpunt van Neymar voor. Nicolas Pépé benutte in de 93e minuut nog een strafschop voor Lille.

Paris Saint-Germain heeft nu al een voorsprong van elf punten op naaste belager Lille.